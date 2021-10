Vaud : Les éoliennes cristallisent à nouveau les émotions

La construction du premier parc éolien vaudois a démarré à Sainte-Croix, la semaine dernière. Après seulement quelques jours, des plaintes pénales ont été déposées.

D’ici 2023, il est prévu d’implanter six éoliennes sur deux sites à Sainte-Croix, à La Gittaz-Dessus et au Mont-des-Cerfs.

Selon «la RTS» , des injures, des menaces, des blocages et des actes de vandalisme ont eu lieu en fin d e semaine dernière et retardent d ’ores et déjà les travaux. Romande É nergie en charge du projet, les entreprises mandatées et plusieurs salariés ont déposé plusieurs plaintes pénales. Momentanément stoppé - il reprendra prochainement - le chantier est désormais placé sous surveillance 24 h/24.