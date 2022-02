Une enquête le prouve – Les éoliennes ne tuent pas beaucoup d’oiseaux

Certaines idées reçues ont la vie dure. Parmi elles, celle qui veut que de nombreux oiseaux décèdent chaque année à cause des rotors des éoliennes. Ces dernières seraient-elles bénéfiques à l’environnement et néfastes pour la faune? L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) s’est penché sur cette question. Il en a conclu que très peu de volatiles meurent en raison des rotors.

Les chats et le trafic routier, ces tueurs d’oiseaux

La recherche menée par l’OFEN conclut que la protection de l’avifaune est prise très au sérieux dans le domaine de l’énergie éolienne. En effet, pour chaque projet, de nombreuses vérifications doivent être effectuées dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement. Et pendant l’exploitation, des mesures de réduction et de compensation sont en outre mises en œuvre. Dans ce contexte, le conseiller national François Pointet (PVL) a demandé au Conseil fédéral pourquoi une telle étude d’impact n’était pas également nécessaire pour les façades en verre et combien d’oiseaux entrent réellement en collision avec les éoliennes, en comparaison avec les oiseaux victimes des bâtiments, du trafic et des chats domestiques.