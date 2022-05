Energie: Les éoliennes se font une toute petite place à Genève

Antonio Hodgers nuance

Inutile pour autant de s’imaginer la campagne genevoise hérissée de mâts soutenant de gigantesques pales. Le conseiller d’État Antonio Hodgers, également écologiste, se montre circonspect: «Le potentiel déterminant d’énergies renouvelables locales est le solaire, la géothermie et GeniLac. Ce dernier est déjà opérationnel et se développera bientôt sur la rive gauche. Les résultats exploratoires de la géothermie à Genève sont prometteurs et le solaire doit massivement augmenter. Nous visons cinq fois plus de production d’ici 10 ans. L’éolien, lui, représente une faible part du potentiel que nous devrons confirmer après les études en cours.»