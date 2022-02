Justice française : Les époux Balkany «passaient leur temps à jouer avec le feu»

En France, après que le placement de Patrick et Isabelle Balkany sous bracelet électronique a été révoqué, la procureure a critiqué leur dédain face aux nombreux «recadrages» qu’il a fallu leur adresser.

Pour la procureure, l’attitude de Patrick Balkany (au centre) et ses propos véhéments ont «illustré son incapacité à se conformer aux restrictions imposées dans le cadre des aménagements de peine».

En France, au lendemain de la confirmation de la révocation de leur placement sous bracelet électronique, le Parquet d’Évreux a mis en doute l’attitude d’Isabelle et Patrick Balkany, enfoncés dans une affaire de fraude fiscale. Ils «passaient leur temps à jouer avec le feu», a indiqué le Parquet vendredi. «À un moment donné, c’est très simple, quand on joue avec le feu, on se brûle», a déclaré la procureure de la République d’Evreux, Dominique Puechmaille. Le couple était assigné à résidence dans sa propriété de Giverny.