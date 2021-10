France : Les épreuves tragiques n’épargnent pas Naoil

La gagnante de «Koh-Lanta: l’île des héros» traverse une bien sombre période.

Naoil, qui a remporté les 100’000 euros de «Koh-Lanta: l’île des héros», a annoncé sur les réseaux sociaux que son frère Ayoub était décédé le 23 septembre 2021. «À toi, mon p’tit frère qui a rejoint les anges. Je n’ai même pas eu le temps de comprendre que papa est parti que tu as décidé de le rejoindre. Personne n’est prêt à perdre un être cher et encore moins deux en moins d’un mois», a posté la coach sportive et boxeuse de 37 ans.