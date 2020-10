Présidentielle américaine : Les équipes de campagne envahissent les téléphones

Pour collecter des données et toucher les électeurs, les équipes de campagne doivent désormais contourner les réseaux sociaux. Elles envoient du coup des SMS parfois trompeurs.

En 2016, la dépendance à Facebook et aux autres réseaux sociaux était plus grande, mais à présent, les équipes de campagne ont pris en main la collecte de données, selon un spécialiste.

Invités à cliquer sur un lien, ils tombent alors sur un article contenant de fausses informations sur une personnalité politique. Pour collecter des données et toucher les électeurs, les équipes de campagne doivent désormais contourner les réseaux sociaux, depuis que Twitter, Facebook ou encore Google ont durci leurs règles sur les publications.

«Ce que nous voyons est presque plus fort qu’en 2016», explique Samuel Woolley, professeur à l’université du Texas, qui dirige la recherche sur la propagande. Les données personnelles de dizaines de millions d’utilisateurs de Facebook dans le monde avaient alors été détournées par l’entreprise britannique Cambridge Analytica, qui travaillait pour la campagne de Donald Trump, un scandale qui avait éclaté en 2018.

«Outil de surveillance»

«En 2016, la dépendance à Facebook et aux autres réseaux sociaux était plus grande, mais à présent, les équipes de campagne ont pris en main la collecte de données», relève Samuel Woolley. Il qualifie l’application mobile de Donald Trump d’ «outil de surveillance».

Son équipe de chercheurs a en effet observé que l’application du président, et, dans une moindre mesure, celles de son concurrent démocrate Joe Biden et d’autres groupes d’activistes politiques, permettait aux organisateurs de récupérer des données pour créer des profils, puis envoyer des messages ciblés par SMS, email ou via les réseaux sociaux.