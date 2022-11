E-sport : «Les équipes européennes seront plus fortes en 2023»

Drakos dresse un bilan des Worlds de «League of Legends» et analyse les défis qui attendent les teams du LEC.

Les équipes du LEC, le championnat européen de «League of Legends», ont déçu lors des derniers Worlds aux États-Unis, seul Rogue parvenant à atteindre les quarts de finale. Interview avec Drakos, caster-vedette du LEC et du dernier championnat du monde.

Quel bilan tires-tu pour les équipes européennes?

Ces Worlds étaient très décevants pour les teams du LEC, à l’exception de Rogue, qui a réussi à sortir des groupes. C’était une année de reconstruction pour beaucoup d’équipes européennes et même pour de grosses organisations comme G2 et Fnatic, qui cherchaient leurs marques. Mais on peut s’attendre à ce que toutes ces équipes européennes soient plus fortes l’année prochaine.