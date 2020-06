Football

Les équipes nationales, privées de matches, font grise mine

La Nati aurait dû s’envoler ce lundi pour l’Euro. Elle ne jouera pas avant septembre. Une longue pause qui inquiète Pierluigi Tami.

Antonio Manicone, Vladimir Petkovic et Pierluigi Tami ne retrouveront pas l’équipe de Suisse avant le 31 août.

Avec l’annulation des dates du printemps et le report de l’Euro 2020 d’une année, les équipes nationales se présentent déjà comme les grandes perdantes de la crise du Covid-19. Normalement, la Suisse de Vladimir Petkovic aurait dû s’envoler hier pour Bakou afin d’y disputer samedi sa première rencontre du tournoi contre le Pays de Galles. En lieu et place, la Nati, dont le dernier match remonte au 18 novembre dernier et une victoire 1-6 à Gibraltar, ne rejouera pas avant le 3 septembre contre l’Ukraine à Kiev. Dans le meilleur des cas.