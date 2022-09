Hockey sur glace : Les équipes romandes ont gagné, sauf Lausanne et Bienne

Genève s’est défait de Langnau, Gottéron a écrasé Kloten, Ajoie a battu Berne, alors que Lausanne s’est incliné contre Rapperswil et Bienne a subi la loi de Zurich.

Fehr menace le gardien de Langnau, Punnenovs. Eric-Lafargue

Comme on ne change pas une méthode qui gagne, Ge/Servette a refait le coup du troisième tiers renversant, mardi soir contre Langnau aux Vernets (4-2). Les Aigles, qui alignent un quatrième succès consécutif, s’emparent ainsi de la tête de National League. Ce statut de leader, qu’ils étrenneront vendredi au même endroit contre Fribourg, répond à une excellente entame globale de saison. Mais il ne correspond guère au non-match présenté par les Grenat durant quarante minutes.

Comme il en a gentiment pris la mauvaise habitude cette saison, Ge/Servette a livré une première période en mode ronron. Rod, bien lancé par Pouliot à la 5e, puis Omark, sur une superbe ouverture de Hartikainen à la 14e, auraient pu ouvrir le score seul devant Boltshauser. Mais ils ne l’ont pas fait et entre deux, c’est Langnau qui a fait trembler le filet de Mayer, par Schmutz en rupture et en infériorité numérique. La réussite de l’Emmentalois sera annulée pour un léger hors-jeu suite à un «coach-challenge» genevois.

Normalement, ce genre d’avertissement sans frais réveille une équipe. Là, non. Poussifs dans un premier temps, les Aigles sont même devenus suffisants en deuxième période. Manque d’impact, trop peu d’idées sur le plan offensif et festival de mauvaises relances défensives. Sur l’une d’elles, signée LeCoultre, Rohrbach a pu glisser à Saarijärvi pour une conclusion nette et sans bavure (25e). Quelques maladresses et un vilain power-play plus tard, autrement dit à la mi-match, le public des Vernets a adressé une bordée de sifflets à ses protégés.

La deuxième pause aura permis aux joueurs de Jan Cadieux de réfléchir à tout ça. Résultat: une entame virevoltante concrétisée par deux buts de Hartikainen (42e, suite à un slalom de Vatanen) et Filppula (46e, en solo). Trop facile? Il faut croire, puisque les Genevois sont retombés dans leurs travers afin de permettre aux Bernois d’égaliser à la 55e, alors qu’ils comptaient un joueur de moins sur la glace. Faute professionnelle à l’horizon? On n’en était pas loin. Pour éviter ça, LeCoultre s’est fait pardonner en inscrivant (à 4 contre 5!) le but de la victoire à la 58e, avant que Rod ne conclue dans la cage vide.

FR Gottéron étrille Kloten

La défense de Kloten a explosé contre Gottéron. Estelle Vagne/freshfocus

Pour sa troisième rencontre consécutive à domicile, FR Gottéron a décroché sa deuxième victoire de la saison en prenant facilement la mesure de Kloten (9-1). Le néopromu n’a jamais pu espérer quelque chose dans ce duel, le score étant déjà de 3-0 après vingt minutes.

Après une prestation en demi-teinte contre Zoug vendredi et un match qui n’a jamais eu lieu à Bienne samedi, on a senti que les hommes de Christian Dubé voulaient montrer une réaction devant leur public. La fête de tir a débuté dès la 4e minute par le local Nathan Marchon, son premier but de la saison, qui a dévié un essai de Sandro Schmid.

Auteur d’une période initiale solide, les Dragons ont pris un avantage décisif de trois longueurs grâce à Janne Kuokkanen (13e) et Raphael Diaz (20e). Au retour des vestiaires, ils ont connu leur seule frayeur lorsque Jonathan Ang a réduit le score (21e) en désavantage numérique à la suite d’un puck perdu par Diaz à la ligne bleue.

Dès lors que Killian Mottet a redonné un avantage de trois longueurs à son équipe, Gottéron a déroulé en alignant les buts. Le duo formé de Christoph Bertschy (2 assists) et Janne Kuokkanen (2 goals et 1 assist) s’est particulièrement mis en évidence. Les deux hommes se sont parfaitement trouvés sur la glace. Troisième homme du trio, le Suédois Jacob de la Rose a eu l’occasion d’inscrire son premier but de l’exercice.

Dans ce duel, la force offensive fribourgeoise a été impressionnante, mais il faut relativiser cela au vu de la faible résistance opposée par les Aviateurs dans le troisième tiers. Le derby de vendredi à Genève représentera un bon test pour évaluer le jeu des Dragons.

En feu, Devos offre deux points au HC Ajoie

Guillaume Asselin (Ajoie, à g.) et Christoper DiDomenico (Berne) luttent pour la rondelle. Jonathan Vallat/freshfocus

Mené de deux longueurs par le CP Berne, le HC Ajoie a renversé la vapeur pour s’imposer en prolongation. Phil-Michaël Devos a confirmé son excellente forme du moment avec deux réalisations dans le deuxième tiers et une offrande à l’intention de Guillaume Asselin. Les Jurassiens retrouvent ainsi le sourire après leurs deux échecs du week-end dernier (contre Ambri et à Zoug).

Le départ ajoulot a été freiné par une multitude de pénalités – que l’on peut sans autre considérer comme étant des broutilles – concédées lors de la période initiale. Les joueurs dirigés par Filip Pesan ont ainsi passé six des onze premières minutes avec un homme de moins sans que l’on comprenne, en toute honnêteté, chaque décision prise par les directeurs de jeu. Pour le coup, la parcelle de glace située devant Damiano Ciaccio a été immédiatement soumise à fort trafic.

Sans grande surprise, c’est en infériorité numérique que le HCA a encaissé l’ouverture (4e). Un but hasardeux, comme certains coups de sifflet, inscrit involontairement. Contre son camp par le corps du capitaine Jordane Hauert ou par celui de Benjamin Baumgartner? Difficile à dire. Après analyse vidéo, le duo Lemelin/Ruprecht l’a quoi qu’il en soit validé, à juste titre d’ailleurs. Lors des vingt premières minutes qu’ils ont maitrisées et très clairement dominées, les Bernois en ont rajouté une couche, par Tristan Scherwey, en embuscade sur un premier envoi de Beat Gerber (17e).

Puisque de toute évidence les arbitres avaient décidé de fermer les yeux sur les irrégularités visiteuses lors de la première moitié de rencontre, les Ours de la capitale, placés sous protection judiciaire, ont géré somme toute sereinement leur acquis. Jusqu’à ce que les hommes au sifflet se disent à la mi-match qu’il était gentiment temps de porter un jugement un peu plus équilibré.

Il n’en fallait pas davantage pour que Phil-Michaël Devos fasse rugir le lion qui sommeillait en lui. Par deux fois en l’espace de 84 secondes, à chaque fois à 5 contre 4, le meilleur pointeur de la ligue expédiait la rondelle au fond des filets de Daniel Manzato d’un coup de poignet magique.

Ajoie relancé, Berne en proie au doute, la fin de match devenait incertaine. Les visiteurs ont alors considérablement augmenté la pression dans le dernier quart d’heure, le collectif de Porrentruy n’y a plus vraiment vu clair, mais a tenu, au courage, jusqu’à la prolongation. Jusqu’à ce caviar de Devos pour Asselin.

Vendredi, ce sont les Lions de Zurich qui sont attendus à Porrentruy.

Balayé par Rapperswil, Lausanne inquiète

La joie d’Andrew Rowe après le 3-0 pour Rapperswil. Laurent Daspres/freshfocus

La Vaudoise aréna est-elle maudite pour Lausanne? Déjà battus par Bienne et Zurich, les Lions ont enchaîné un troisième match sans victoire à domicile mardi soir lors de la réception de Rapperswil. Dans une ambiance morose et sous les sifflets des 4966 spectateurs annoncés, les hommes de John Fust se sont inclinés sans appel face à des Saint-Gallois pourtant loin d’être géniaux (0-4).

Après avoir globalement dominé la première période, la formation vaudoise s’est totalement délitée au retour des vestiaires. Une pénalité évitable de Fuchs et vingt petites secondes ont suffi à Schroeder pour battre Stephan. Puis deux cadeaux de Heldner et Audette – le deuxième alors que le LHC évoluait pourtant en supériorité numérique – ont permis aux Lakers de s’envoler au tableau d’affichage.

Les Lausannois, qui évoluait certes avec quatre étrangers seulement, ont proposé un spectacle indigeste durant le tiers médian. Incapables de ressortir proprement le puck de leur zone défensive, ils ont concédé un nombre incalculable de dégagements interdits. Difficile dans ces conditions d’amener du danger sur la cage de l’inexpérimenté portier Meyer – quatrième apparition dans l’élite pour l’habituelle doublure de Nyffeler.

Sans âme, le LHC n’a pas montré de réaction dans les vingt dernières minutes. D’abord sauvé par son montant sur un tir de Moy, Stephan a concédé une quatrième réussite signée Eggenberger, ce qui lui a valu d’être remplacé par Östlund. Le retour annoncé de Punnenovs pour les matches du week-end va-t-il permettre à Lukas Frick et ses coéquipiers de retrouver des couleurs? Une chose est sûre: John Fust et son coaching-staff ont du travail en vue du déplacement à Berne vendredi et de la réception de Genève-Servette samedi.

Le HC Bienne battu pour la première fois de la saison

Willy Riedi jubile, il vient de marquer le 2-0 pour Zurich. Urs Lindt/freshfocus

Le HC Bienne est tombé sur un os, ou plutôt sur un mur: Simon Hrubec, gardien tchèque du ZSC. Comme cinq autres formations de l’élite – dont le HCB, qui mise sur le champion olympique finlandais Harri Säteri –, le club zurichois a profité de l’augmentation à six étrangers pour bétonner un poste clé, celui de gardien de but. Jakub Kovar, frère de l’attaquant tchèque du EV Zoug Jan Kovar, avait déjà été fantastique devant le filet des Zurich Lions en deuxième partie de saison dernière. Son compatriote et successeur, Simon Hrubec, est taillé dans le même roc.

Mardi, le HCB a ainsi dû patienter jusqu’à la 35e minute pour enfin marquer son premier but de la soirée. Les Biennois pensaient même avoir gommé intégralement leur retard lorsque Damien Brunner, moins de deux minutes après le but de Ramon Tanner (35e, 1-2), a à son tour levé les bras au ciel. Une réussite (justement) annulée dans la foulée pour une obstruction sur le gardien des Zurichois.

Le portier finlandais Harri Säteri, le vis-à-vis de Hrubec, n’a quant à lui pas été dominant. Battu sur un tir à distance sur la première réussite des Zurichois (24e, Wallmark), il n’a ensuite pas réalisé les arrêts clé dont le HCB aurait eu besoin dans les moments charnière, à l’image du 1-3 de Sven Andrighetto en power play (45e, 1-3), une réussite décisive tombée 25 secondes seulement après un coach challenge victorieux des Biennois qui avait permis de faire invalider un but de Dean Kukan (45e). Le tournant du match en faveur des Lions, et le début de la fin pour les joueurs de Antti Törmänen, battus pour la première fois de la saison après quatre victoires de rang.

Vendredi, les Seelandais se déplacent à Rapperswil, avant de recevoir Lugano le lendemain.