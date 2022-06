Fribourg : Les escaliers du pont de Zaehringen vont être reconstruits à l’identique

Le célèbre ouvrage subit l’usure du temps. Des travaux de rénovation débuteront fin août et devraient durer un an.

Sécuriser et assurer la conservation de l’escalier du pont de Zaehringen, à Fribourg: c’est l’objectif des travaux programmés par la Ville, qui s’inscrivent dans le prolongement des travaux de rénovation du pont et de la requalification des abords de la Cathédrale. Les opérations débuteront fin août et dureront environ un an. Une signalisation sera mise en place pour les piétons et les riverains seront régulièrement informés de l’avancement des travaux.