Vaud : Les escroqueries par faux ordres de virements bancaires reviennent en force

La police cantonale vaudoise alerte ce mercredi sur une recrudescence des vols de courriers postaux contenant des ordres de paiement.

Ce type de fraude est connu: les escrocs volent dans les boîtes aux lettres et boîtes postales des enveloppes adressées à des banques contenant des ordres de paiement, puis modifient les coordonnées du bénéficiaire sur les documents, ou remplacent l’ordre de paiement original par un autre en leur faveur. Les fonds ainsi détournés sont virés sur le compte bancaire ou postal d’un complice.

Les victimes ne constatent la fraude qu’à réception d’un rappel de paiement ou après consultation de leurs relevés de compte. À ce stade, l’argent n’est en principe plus récupérable, ayant déjà été débité.

Les boîtes dans la rue ne sont pas toujours sûres

Le montant détourné peut être considérable, note la police vaudoise. Parmi les quinze cas constatés depuis un mois et demi, cinq escroqueries ont causé un préjudice total de plus de 200’000 francs, et une dizaine de tentatives ont porté quelque 1,1 million.