Suisse : Les espaces verts en bord de routes, précieux pour la biodiversité

Dans son rapport «Routes nationales et environnement», l’OFROU revient sur «les efforts menés et sur les résultats atteints en termes de mesures de protection de l’environnement» sur le réseau routier en 2021.

Image d’illustration Jean-Paul Guinnard

L’Office fédéral des routes (OFROU) a publié ce jeudi, pour la première fois, son rapport «Routes nationales et environnement». Ce dernier «renseigne sur les efforts menés et sur les résultats atteints en termes de mesures de protection de l’environnement dans l’exploitation, la construction et l’entretien des voies, en 2021, et présente les secteurs où l’Office souhaite exploiter des possibilités supplémentaires», explique un communiqué.

Parmi ces secteurs se trouvent: la protection contre le bruit, la protection des eaux et la promotion de la biodiversité. Concernant le premier, l’OFROU annonce qu’«aujourd’hui, 93% es 2254 kilomètres que compte le réseau des routes nationales sont aménagés de manière à assurer une bonne protection contre le bruit».

Dans les dix prochaines années, «l’OFROU prévoit de réaliser d’autres mesures pour près de 800 millions de francs» annonce le communiqué. Une somme qui permettra de construire de nouvelles parois et barrières antibruit et de poser des revêtements phonoabsorbants sur 500 kilomètres supplémentaires.

Filtrer et épurer l’eau des chaussées

L’OFROU rappelle ensuite que les eaux de chaussées «contiennent de nombreux résidus d’abrasion (freins, pneus et revêtement) ainsi que du gravier, du sable et des déchets». Dès lors, elles doivent être filtrées et épurées avant d’être rejetées dans les cours d’eau naturels. Pour ce faire, il existe deux procédés:

Une «évacuation des eaux par le bas-côté»: «les eaux de chaussées s’infiltrent dans le sol environnant par les accotements, après y avoir été épurées grâce aux processus naturels de décomposition», détaille l’OFROU.

La mise en place de systèmes d’évacuation et des traitements des eaux de chaussées (SETEC) quand cette première technique ne suffit pas. Les eaux y sont alors filtrées avant d’être renvoyées dans les cours d’eaux.

Promouvoir la biodiversité

Enfin, l’OFROU prête une attention particulière à la biodiversité au bord des routes. Il est dès lors nécessaire de protéger les espaces verts et les talus le long des routes nationales. Prêtant une attention particulière «à la mise en réseau et à la valorisation des habitats pour les reptiles, les amphibiens, les insectes, les oiseaux et les mammifères, l’OFROU rappelle que, les passages à faune au-dessus des autoroutes sont ceux qui illustrent le mieux les efforts menés, mais des passages plus petits pour les reptiles et les amphibiens sont également précieux», conclut le communiqué.

Stratégie énergétique à long terme L’OFROU précise encore agir à plusieurs niveaux en matière énergétique. Pour réduire sa propre consommation, il a adapté les systèmes de ventilations dans les tunnels et équipé ces derniers d’éclairage LED. «D’ici 2030, 280 ouvrages en seront équipés». L’Office prépare aussi «un programme pour mettre à la disposition de tiers les bâtiments idoines en sa possession et des infrastructures comme les parois antibruit le long des routes nationales pour la production d’énergie renouvelable», note le communiqué. Enfin, l’ORFOU souligne la mise en place par des exploitants privés de «stations de recharge rapide pour véhicules électriques le long des routes nationales» et annonce que «d’ici à 2030, chacune des 100 aires de repos du réseau (contre 20 aujourd’hui) disposera de quatre points de recharge».