Environnement : Les espèces migratrices en Asie-Pacifique menacées par le plastique

Un rapport de l’ONU publié ce mardi demande de mieux lutter contre la pollution au plastique. Les animaux marins et terrestres en sont victimes.

Des dauphins d’eau douce pris dans des filets de pêche aux éléphants évoluant dans des décharges, les espèces migratrices sont les plus vulnérables à la pollution plastique, selon un rapport de l’ONU sur la région Asie-Pacifique publié mardi, qui demande de mieux lutter contre ce fléau.

Ce rapport de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, aussi appelée Convention de Bonn, se concentre sur les impacts du plastique sur les espèces d’eau douce, les espèces terrestres et les oiseaux.

Il est publié à quelques jours de l’ouverture du congrès de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) qui inclura une motion appelant à la fin de la pollution plastique d’ici à 2030. Comme ces espèces se déplacent dans différents environnements, dont des zones industrialisées et polluées, elles risquent plus d’être exposées fortement aux plastiques et aux contaminants associés, indique-t-il.