Covid à Genève : Les établissements nocturnes lancent un cri d’alerte

Certains clubs préféreraient fermer plutôt que de voir leur clientèle limitée aux personnes vaccinées ou guéries du virus.

Plutôt fermer que de voir leur clientèle fondre au soleil. C’est le cri d’alerte lancé par le monde de la nuit alors que plusieurs variantes de mesures anti-Covid ont été mises en consultation par le Conseil fédéral. Crainte ultime des clubs: l’application de la règle des 2G+, qui autorise l’accès uniquement aux personnes vaccinées ou guéries du virus avec un test négatif. Cité par la «Tribune de Genève», le Grand Conseil de la nuit estime que cette restriction est intenable financièrement et éthiquement. L’alternative, plus soft du 2G (entrée autorisée pour les personnes vaccinées et guéries) n’est pas plus enviable aux yeux de l’association, qui regroupe une vingtaine de lieux nocturnes.