Les restaurants vaudois pourront rouvrir dès le 10 décembre, contrairement aux clubs et aux discothèques. Du coup, certains établissements imaginent d’autres solutions pour survivre. C’est le cas du MAD Club de Lausanne, qui détient initialement une licence de «discothèque avec restauration». Disposer d’une cuisine professionnelle a permis au night-club du Flon de changer temporairement de licence pour devenir un «café-restaurant» et ainsi pouvoir rouvrir ses portes dès jeudi.

Évoluer en fonction des mesures

Les dancefloors, pas pour tout de suite

Mais tout ceci n’aurait pas été possible si l’établissement n’avait pas modifié son statut. «C’est un projet qui va évoluer en fonction des mesures sanitaires, auxquelles il devra s’adapter», explique Olivier Fatton. Ce changement de licence est certes temporaire, mais ce n’est pas un pop-up (ndlr: restaurant temporaire) non plus. On recommencera notre activité habituelle quand le clubbing reprendra. Et on espère que les dancefloors pourront rouvrir d’ici au printemps.»