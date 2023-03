Session au Parlement: Les Etats adoptent une nouvelle formulation sur la notion de viol

Femmes socialistes suisses satisfaites

«Le projet de loi actuel est susceptible de recueillir une majorité et contient des améliorations significatives pour les personnes concernées par rapport à la situation actuelle», ont salué les femmes socialistes suisses mardi. «La contrainte et la violence ne sont plus une condition préalable à la reconnaissance d’un viol. Le refus explicite, implicite, verbal ou non verbal (y compris le fait d’être en état de sidération) suffit pour que le viol soit constitué», saluent-elles. «La nouvelle décision du Conseil des États en faveur de la solution dite «Un non est non» ne permet certes plus d’atteindre l’objectif initial de la révision. Mais la révision améliore considérablement la protection de l’autodétermination sexuelle», selon Martine Docourt, coprésidente des Femmes socialistes suisses. «Cette révision est un acquis important pour le mouvement féministe».