Sommet de Paris : «Les Etats africains ont besoin d’argent pour la lutte anti-terroriste»

Le ministre de l’Économie français a rappelé les problèmes de sécurité rencontré par beaucoup de pays africains. Une aide financière serait nécessaire.

«Prenons conscience que l’épicentre du terrorisme s’est déplacé du Moyen-Orient en Afrique, que Boko Haram ne cesse de s’étendre sur le continent africain. Beaucoup de chefs d’Etat africains nous ont fait part de leur préoccupation et nous ont demandé qu’on tienne compte de cette réalité là dans les besoins de financement qui sont les leurs», a déclaré Bruno Le Maire, mardi, sur RFI. Or, «la crise a touché tous les continents, mais la singularité de l’Afrique est qu’elle n’a pas les moyens financiers, aujourd’hui, de protéger et de relancer son économie comme l’ont fait tous les autres continents», a expliqué le ministre.