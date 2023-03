Session du Parlement: Les Etats balaient la 13e rente AVS

Le Conseil des États ne veut pas d’une 13e rente AVS. Comme le National, les sénateurs ont recommandé mercredi, par 28 voix contre 10, de rejeter l’initiative populaire «Mieux vivre à la retraite». Le texte a été lancé par l’Union syndicale suisse. Il demande le versement d’une 13 rente AVS supplémentaire. Concrètement, cela représenterait entre 95 et 198 francs de plus par mois par personne, et 298 francs pour un couple.