Etats-Unis : Les Etats-clés pour gagner l’élection présidentielle

Il y a 4 ans, Trump remportait l’élection en gagnant six Etats crucieux. Mais certains pourraient désormais voter Biden. Tour d’horizon.

En 2016, Donald Trump avait gagné les six principaux Etats cruciaux: Floride, Pennsylvanie, Michigan, Caroline du Nord, Wisconsin et Arizona. Quatre ans plus tard, la Georgie, l’Iowa, l’Ohio et – plus surprenant – le Texas pourraient voter en faveur de Joe Biden, selon le site RealClearPolitics.