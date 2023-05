OMS: Les Etats membres s’accordent sur près de 7 milliards de dollars de budget

Panneau de l'Organisation mondiale de la santé à côté de son siège, à Genève (image d’illustration). AFP

Le budget préliminaire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), fixé à 6,83 milliards de dollars, a été approuvé pour les deux prochaines années, comprenant une augmentation obligatoire de 20% des cotisations de ses membres.

Les États membres de l’organisation ont approuvé cette proposition de budget lors du début des travaux de son assemblée générale annuelle, à Genève.

Un financement plus fiable et plus stable

Le chef de l’organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué cette décision «historique» et estimé qu’il s’agissait «d’une étape importante». L’ensemble des 194 États membres doivent encore approuver ce budget à l’issue des dix jours de l’AG, mais c’est considéré comme une simple formalité.

Secoués par la pandémie de Covid-19, les pays ont convenu de la nécessité d’un financement plus fiable et plus stable, afin de renforcer l’organisation. La part de son financement provenant des cotisations obligatoires, calculées en fonction de la richesse et de la population des états, était tombée à moins d’un cinquième de son budget, le reste provenant de «contributions volontaires».

Ça a laissé à l’organisation une marge de manœuvre limitée face à des crises comme celle du Covid, la guerre en Ukraine ou d’autres crises. L’OMS a donc décidé d’augmenter progressivement la part des frais d’adhésion à 50% de son budget avant 2030-2031 au plus tard.

En échange de cette réforme, l’organisation s’est engagée à mettre en œuvre 96 réformes, en vue de parvenir à davantage de transparence sur son financement et ses recrutements.