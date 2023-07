Coran brûlé: les Etats musulmans «déçus» par la Suède et le Danemark

L’Organisation de la coopération islamique (OCI) s’est dite «déçue» lundi par l’absence, selon elle, de mesures prises par la Suède et le Danemark après plusieurs autodafés et profanations du Coran qui ont suscité une crise diplomatique avec plusieurs Etats musulmans.

L’OCI déçu

«Je voudrais souligner que nous vouons tout le respect aux peuples suédois et danois et nous savons que les actes commis sur leurs territoires sont l’oeuvre d’une minorité d’extrémistes», a dit le diplomate tchadien. A l’issue de la réunion, l’OCI a indiqué que Taha dirigerait une délégation pour demander à l’Union européenne «de prendre les mesures nécessaires pour que cet acte criminel ne se reproduise plus sous le prétexte de la liberté d’expression».

Suède et Danemark tentent d’apaiser les tensions

Ce type d’incidents a provoqué des condamnations et des troubles dans plusieurs pays musulmans. En Irak, des centaines de manifestants ont notamment pris d’assaut et mis le feu à l’ambassade de Suède le 20 juillet, et l’ambassadrice suédoise à Bagdad a été expulsée. L’Arabie saoudite, où se trouvent les villes saintes musulmanes de La Mecque et de Médine, a de son côté convoqué des diplomates suédois et danois.