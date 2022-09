Assurance maladie: Les Etats refusent de toucher aux réserves des caisses

En 2021, le Conseil national avait accepté une motion de Lorenzo Quadri (L/TI) qui demandait que le Conseil fédéral modifie l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie (OSAMal). Il demandait que la réduction des réserves excessives accumulées par les caisses «ne soit plus volontaire mais obligatoire». Ensuite, le montant de cette réduction devait être réparti sur une base cantonale puisque les primes sont fixées sur cette base.

Réductions volontaires à 100%

Au nom du Conseil fédéral, Alain Berset avait argumenté contre cette motion. S’il en partageait «la finalité», il estimait qu’elle était mal formulée, car de tels changements devaient être apportés dans la loi et pas dans l’ordonnance. «Nous avons fait ce que nous pouvions au niveau de l’ordonnance, avait-il déclaré. Depuis le 1er juin 2021, les conditions de la réduction volontaire des réserves ont été simplifiées. Le taux a été abaissé de 150 pour cent à 100 pour cent. De plus, la réduction des réserves doit être opérée en priorité par un calcul au plus juste des primes». Le Conseil national l’avait cependant adoptée par 103 voix à 75.