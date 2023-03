Session du Parlement: Les Etats refusent l’initiative sur la retraite à 66 ans

Le Conseil des États n’est pas prêt à relever l’âge de la retraite, si peu de temps après la réforme sur l’AVS qui fera travailler les femmes jusqu’à 65 ans. 20min/Matthias Spicher

Après avoir balayé mercredi l’initiative de l’USS pour une 13e rente AVS, le Conseil des États a dit non également à celle des jeunes PLR, baptisée «Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes)», qui veut relever l’âge de la retraite à 66 ans avant de le lier à l’espérance de vie. Les sénateurs l’ont refusée par 30 voix contre 11 et ont renoncé à proposer un contre-projet.

«Ce n’est pas le bon moment pour procéder à une nouvelle adaptation de l’âge de la retraite si tôt après l’adoption de justesse de la réforme de l’AVS avec la retraite des femmes à 65 ans», a expliqué Pirmin Bischof (C/SO) au nom de la commission. En outre, le Conseil fédéral présentera, d’ici fin 2026, une nouvelle réforme visant à garantir l’AVS pour les années 2030-2040, a-t-il rappelé.

«Nous menons l’AVS droit dans le mur»

Le PLR soutenait largement l’initiative et aurait voulu au moins un contre-projet. À l’image de Josef Dittli (PLR/UR). «Les jeunes sont inquiets», a-t-il lancé. Et de rappeler que des pays comme le Danemark et l’Italie avaient déjà relevé l’âge de la retraite. La question doit donc se poser aussi chez nous. «Les Suisses sont-ils prêts à faire en sorte que les générations futures reçoivent également une retraite?» a-t-il interrogé. Si non, «nous mènerons l’AVS droit dans le mur», a-t-il asséné.

Andrea Caroni (PLR/AR) a rappelé que la fixation de l’âge de la retraite à 65 ans datait de la création de l’assurance sociale, «soit sous l’ère Bismarck. Autrement dit à l’âge de pierre» pour la Suisse. «Le problème de l’allongement de l’espérance de vie est évident pour tout le monde, mais personne ne veut le résoudre», a encore critiqué Hans Wicki (PLR/NW).

«Un charpentier vit trois ans de moins qu’un professeur»

Une partie de l’UDC, le Centre et la gauche étaient opposés à l’initiative. Hans Stöckli (PS/BE) a rappelé que l’espérance de vie était très différente, selon les cantons et les professions. «Un charpentier vit trois ans de moins qu’un professeur», a-t-il comparé. On peut donc se demander à quelle espérance de vie on veut se référer pour lui lier l’âge de la retraite, a-t-il expliqué. Et de rappeler aussi la difficulté des seniors à trouver un emploi.

Le Conseil fédéral était lui aussi opposé au texte. «Si les initiatives populaires sont toujours bienvenues, elles sont particulièrement aidantes lorsqu’elles concernent un domaine dans lequel il ne se passe rien ou pas grand-chose. Ici, c’est le contraire», a conclu le ministre Alain Berset.

«Une gifle pour la jeune génération» «Le fait que le Conseil des États rejette notre initiative est une gifle pour la jeune génération», a réagi Matthias Müller, président des Jeunes Libéraux-Radicaux Suisses, dans un communiqué. «C'est une honte que les politiciens de la Berne fédérale ferment les yeux sur la réalité et ne se consacrent pas à l’urgente tâche qu’est la réforme structurelle de la prévoyance vieillesse». Le parti espère désormais que le National prendra «une décision plus sage» ou qu'il lancera au moins un contre-projet.