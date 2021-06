Parlement - Les États s’attaquent aux exportations d’armes

De quoi on parle?

L’initiative de la Coalition contre les exportations d’armes vers les pays en guerre civile a été déposée à Berne en juin 2019, après une récolte de 134’000 signatures effectuée en à peine six mois. Elle propose de fixer les critères d’exportation d’armement non plus par voie d’ordonnance, mais au niveau de la loi fédérale sur le matériel de guerre et de la Constitution. Ce qui fait que toute adaptation devrait ensuite être soumise au peuple et aux cantons. Le texte demande aussi l’interdiction générale d’exporter du matériel de guerre dans les pays qui violent gravement et systématiquement les droits de l’homme.