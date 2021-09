Golf : Les Etats-Unis à la reconquête de la Ryder Cup

Vainqueurs l’an dernier, les Européens auront de la peine à conserver leur trophée contre les Américains, malgré l’absence de Tiger Woods.

«Difficile de les battre»

Huit membres du Top 10

Cette fois, ils comptent en leurs rangs huit joueurs classés dans les dix meilleurs mondiaux: Dustin Johnson (No 2) vainqueur du Masters 2020, Collin Morikawa (No 3) vainqueur du British Open cet été, Patrick Cantlay (No 4) lauréat de la FedEx Cup, Xander Schauffele (No 5) médaillé d’or olympique à Tokyo, Justin Thomas (No 6), Bryson DeChambeau (No 7), Tony Finau (No 9) et Brooks Koepka (No 10).