Trésor américain : Les États-Unis accusent la Suisse de manipuler sa monnaie

La Suisse manipulerait sa monnaie pour en tirer un avantage commercial, selon un rapport publié mercredi par Washington. La Banque nationale suisse a rapidement démenti l’accusation.

Washington a accusé mercredi la Suisse et le Vietnam de manipuler leurs monnaies pour en tirer un avantage commercial indu, et demandé à la Chine d’être plus «transparente», selon un rapport semi-annuel sur ces questions publié par le Trésor.