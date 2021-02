L’Iran condamne les raids américains

Selon le porte-parole des Affaires étrangères Saïd Khatibzadeh, l’Iran «condamne fermement les attaques illégales menées par les forces américaines sur des régions de l’est de la Syrie et qui sont en violation flagrante des droits humains et du droit international». Ces raids à l’initiative «de la nouvelle administration américaine risquent d’intensifier les conflits et de déstabiliser davantage la région», a-t-il ajouté.