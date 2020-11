Aviation : Les Etats-Unis autorisent le Boeing 737 MAX à voler de nouveau

Cloué au sol depuis près de deux ans, l’appareil responsable de deux tragiques accidents a été autorisé mercredi à parcourir à nouveau le ciel américain.

«Le chemin qui nous a conduit à cette décision a été long et exténuant», a souligné le directeur de la FAA, Steve Dickson, dans une vidéo accompagnant sa décision. «Mais nous avions dit dès le début que nous prendrions le temps nécessaire pour bien faire les choses. Nous n’avons jamais été guidé par le temps, nous avons suivi un processus méthodique et délibéré». Steve Dickson a lui-même piloté l’avion lors d’un vol test en septembre.

Vol prévu fin décembre

La compagnie American Airlines a néanmoins déjà prévu un vol fin décembre, sur une liaison entre Miami et New York.

Le 737 MAX, qui était la locomotive des ventes de Boeing avant ses déboires, ne retournera pas non plus dans l’immédiat dans le ciel mondial: les autorités de l’aviation civile d’autres pays ont décidé de procéder elles-mêmes à leur propre certification.

Une «étape importante»

«Ces événements et les leçons que nous en avons tirées ont remodelé notre entreprise et concentré davantage notre attention sur nos valeurs fondamentales de sécurité, de qualité et d’intégrité», a ajouté le PDG David Calhoun, cité dans le communiqué.