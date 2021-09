Coronavirus : Les États-Unis autorisent une 3e dose de Pfizer pour les 65 ans et plus

L’Agence américaine des médicaments a autorisé mercredi l’injection d’une 3e dose de vaccin Pfizer à partir de 65 ans et pour les personnes à «risque».

Les États-Unis ont autorisé mercredi l’injection d’une troisième dose de vaccin anti-Covid de Pfizer à partir de 65 ans et pour les personnes à «risque», a annoncé l’Agence américaine des médicaments. La dose de rappel pourra être administrée à partir de six mois après la deuxième injection.

Entre 18 et 64 ans, les personnes éligibles pour cette dose de rappel comprennent celles présentant un «haut risque» de développer une forme grave de la maladie, y compris à cause d’une «exposition fréquente» au virus liée à l’exercice de leur profession ou à leur situation, selon un communiqué de l’agence américaine (FDA).

Cette décision inclut ainsi «les travailleurs de santé, les enseignants et personnels scolaires, les employés de supermarchés et ceux dans des refuges pour sans-abri ou des prisons, et d’autres», a déclaré la cheffe par intérim de la FDA, Janet Woodcock, citée dans le communiqué.