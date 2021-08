Discours de Biden sur l’Afghanistan : Les Etats-Unis avaient «le choix entre le départ ou l’escalade militaire»

Après plus de vingt ans de guerre et le départ du dernier avion américain de Kaboul, le président américain a prononcé un discours solennel depuis la Maison Blanche mardi.

«Nous n’avions plus qu’un choix simple. Soit suivre l’engagement pris par la précédente administration, et quitter l’Afghanistan, soit dire que nous ne partions pas et renvoyer des dizaines de milliers de soldats à la guerre», a déclaré le président américain lors d’un discours solennel à la Maison Blanche. «Le véritable choix était entre le départ ou l’escalade. Je n’allais pas prolonger cette guerre éternelle et je n’allais pas prolonger le retrait éternel». Il a qualifié la fin de la présence militaire américaine en Afghanistan de «meilleure décision pour l’Amérique».