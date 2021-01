Les É tats-Unis se sont parés d’or à l’issue de la finale du Championnat du monde M20 contre le Canada. Dans la nuit de mardi à mercred i , à huis clos dans la bulle d’Edmonton, en Alberta, la sélection américaine s’est imposée 2-0 grâce à des buts du choix de premier tour des Los Angeles Kings Alex Turcotte (14e) et de l’attaquant repêché en 9e position par les Anaheim Ducks en 2019 Trevor Zegras (21e) , alors que le gardien Spencer Knight a capté ou détourné les 33 tirs de l’équipe entraînée par André Tourigny.

Nommé MVP, Trevor Zegras (7 buts et 11 assists en 7 parties) n’a pas masqué sa fierté: «Je pense que nous avons surpris les Canadiens lors des deux premières périodes. Nos adversaires n’avaient pas eu affaire à une telle opposition dans les précédents matches.»

Une première femme en or

Quant à Theresa Feaster, coach assistante de la troupe américaine, elle est devenue la première femme à recevoir la plus précieuse des médailles aux Mondiaux M20 masculins.

La Suisse connaît ses adversaires

Aux Mondiaux, qui auront une nouvelle fois lieu en Alberta, elle sera basée à Red Deer et fera face aux É tats-Unis, à la Russie, à la Suède et à la Slovaquie. Le Canada, la Finlande, l’Allemagne, la République tchèque et l’Autriche seront installés à Edmonton.