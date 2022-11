Coupe du monde: les États-Unis réduits au nul par un Pays de Galles tenace

Qatar 2022 : Les États-Unis concèdent le nul face à un Pays de Galles tenace

Grosse bataille entre le Pays de Galles et les États-Unis.

Les États-Unis et le Pays de Galles se sont séparés sur un nul 1-1 lundi pour leur entrée dans le Mondial, laissant totalement ouverte la course à la qualification dans un groupe où l’Angleterre a balayé l’Iran 6-2.

Une mi-temps chacun: autant Team USA a mérité de mener 1-0 à la pause, grâce à Timothy Weah (36 e ), après avoir étouffé les Gallois pendant quarante-cinq minutes, autant les «Dragons» n’ont pas volé leur égalisation par Gareth Bale (82 e sur penalty), après une seconde période pleine d’énergie et de volonté.

Le premier but des Etats-Unis.

Pour leur retour en Coupe du monde après soixante-quatre ans d’absence, les Gallois avaient l’appui d’une colonie bruyante et enthousiaste de fans tout de rouge vêtus. Mais d’entrée de jeu les Américains, arrivés au Qatar avec la deuxième sélection la plus jeune du tournoi (après le Ghana), ont privé les Britanniques du ballon et pris le contrôle presque total du milieu de terrain.