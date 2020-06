Manifestation

L’Amérique continue de s’embraser, sans répit prévisible

Donald Trump accuse des groupuscules radicaux d’être derrière la fronde qui réclame justice pour George Floyd. La réalité est plus nuancée. (31 mai 2020)

La capitale fédérale et des dizaines d’autres villes des Etats-Unis pansaient leurs plaies lundi et redoutaient de nouvelles éruptions de violences, une semaine après l’homicide d’un homme noir par un policier dans le nord du pays.

A Washington, après une nuit de chaos et l’imposition d’un couvre-feu, les alentours de la Maison-Blanche offraient par endroits un spectacle de désolation: vitrines brisées, poubelles incendiées, façades taguées.

De New York à Los Angeles, de Philadelphie à Seattle, des dizaines voire des centaines de milliers d’Américains ont manifesté samedi et dimanche contre les brutalités policières, le racisme et les inégalités sociales, exacerbées par la crise du Covid-19.