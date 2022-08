Diplomatie: Les Etats-Unis créent un poste d’ambassadeur pour l’Arctique

Diplomatie : Les États-Unis créent un poste d’ambassadeur pour l’Arctique

Le gouvernement américain renforce sa représentation dans cette région stratégique convoitée par la Russie et la Chine.

Les États-Unis ont annoncé vendredi la création d’un poste d’ambassadeur chargé de l’Arctique, signe de l’importance qu’ils accordent à cette région stratégique très convoitée face à la concurrence de la Russie et de la Chine, et en pleine crise climatique. «Une région arctique qui est à la fois pacifique, stable, prospère et qui coopère est d’une importance stratégique pour les États-Unis» notamment pour «combattre le changement climatique», assure le porte-parole adjoint du département d’État américain, Vedant Patel, dans un communiqué annonçant la création de ce poste, qui devra être soumis au Sénat pour approbation.