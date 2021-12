Pollution – Les Etats-Unis de loin le plus gros producteur de déchets plastiques

Pollution : Les États-Unis de loin le plus gros producteur de déchets plastiques

Les États-Unis sont de loin le pays contribuant le plus à la pollution plastique dans le monde, selon un nouveau rapport publié mercredi, qui appelle à développer une stratégie nationale pour y remédier.

Au total, les États-Unis ont généré environ 42 millions de tonnes de déchets plastiques en 2016 -- soit plus du double de la Chine et davantage que les pays de l’Union européenne combinés, selon une analyse des Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine. Or les États-Unis représentent moins de 5% de la population mondiale.

«Accablant»

Le rapport recommande de développer une stratégie nationale aux États-Unis d’ici à la fin de l’année 2022. Il détaille plusieurs axes pour s’attaquer au problème, par exemple en instaurant une limite pour la production de plastique non recyclé, en capturant mieux le plastique dans l’environnement, ou en poussant le développement de substituts. Il recommande également de mieux collecter des données sur la génération de plastique, en identifiant par exemple les plus grosses sources de déchets.

«Il s’agit du rapport le plus complet et accablant sur la pollution plastique jamais publié», a réagi Judith Enk, présidente de l’association Beyond Plastics. «Nous ne pouvons plus ignorer le rôle des États-Unis dans la crise de la pollution plastique, l’une des menaces environnementales les plus grandes à laquelle nos océans et notre planète font face aujourd’hui», a également réagi Christy Leavitt, directrice de la campagne sur les plastiques au sein de l’ONG Oceana.