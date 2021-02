Climat : Les États-Unis de retour dans l’accord de Paris

Près de quatre ans après leur retrait sous la présidence de Donald Trump, les USA ont officiellement signé leur retour dans l’accord de Paris ce vendredi.

«Nous ne pouvons plus repousser ou faire le strict minimum pour répondre au changement climatique», a insisté vendredi Joe Biden à la Maison-Blanche, lors de son premier grand discours de politique étrangère à la Conférence sur la sécurité de Munich. «Il s’agit d’une crise existentielle mondiale. Et nous en subirons tous les conséquences», a-t-il ajouté.

Au cœur des priorités

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a aussi assuré dans un communiqué que «le changement climatique et la diplomatie par la science» ne pouvaient plus «jamais être des ajouts optionnels» dans les discussions de politique étrangère.

«Répondre aux menaces réelles du changement climatique et écouter nos scientifiques est au cœur de nos priorités intérieures et étrangères. C’est (un aspect) vital dans nos discussions sur la sécurité nationale, les migrations, les mesures sanitaires internationales, et dans notre diplomatie économique et nos négociations commerciales», a également indiqué le secrétaire d’État.