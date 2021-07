Migration : Les États-Unis débloquent 92 millions de francs pour l’Afghanistan

Washington va consacrer près de 92 millions de francs pour « répondre à des besoins urgents et imprévus» de réfugiés et migrants afghans. Joe Biden avait annoncé début juin le retrait complet des troupes américaines du pays d’ici au 31 août.

Il s’agit de «répondre à des besoins urgents et imprévus» de réfugiés et migrants afghans, y compris les interprètes et autres assistants de l’armée américaine qui demanderaient à bénéficier d’un programme spécial de visa mis en place par les Etats-Unis.