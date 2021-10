Minorités sexuelles – Les Etats-Unis délivrent le premier passeport avec genre «X»

Minorités sexuelles : Les États-Unis délivrent le premier passeport avec genre «X»

Les citoyens américains non binaires, intersexes, ou qui ne se reconnaissent pas dans le système de genres disposeront désormais d’une nouvelle option sur le document officiel.

«Promouvoir la liberté et la dignité»

Le département d’État américain a «ajouté une case X pour les personnes non binaires, intersexes» et plus largement celles qui ne se reconnaissent pas dans les critères de genre proposés jusque-là, a annoncé son porte-parole Ned Price.