Les États-Unis déploient plus de 24’000 agents à la frontière mexicaine

Entre les agents et forces de l’ordre, les coordinateurs et les soldats déployés à la frontière avec le Mexique, au total ce sont près de 30’000 personnes que Washington a mobilisées dans l’espoir de juguler l’afflux de migrants.

Les États-Unis déploient plus de 24’000 agents et forces de l’ordre à leur frontière sud avec le Mexique au moment où le gouvernement de Joe Biden redoute un afflux de migrants avec la fin programmée d’une mesure prise pendant la pandémie, a indiqué mercredi un responsable gouvernemental américain.

«Nous avons plus de 24’000 agents et forces de l’ordre déployés à la frontière, ainsi que plus de 1100 coordinateurs» de la police aux frontières, a déclaré à des journalistes ce haut responsable sous couvert de l’anonymat. Il s’agit d’un «nombre record de personnels, d’infrastructures et de ressources déployées à la frontière afin de préparer les quelques semaines difficiles que nous pressentons», a-t-il ajouté.