Environnement: Les Etats-Unis déterminés à tenir leurs objectifs climatiques

Environnement : Les États-Unis déterminés à tenir leurs objectifs climatiques

Malgré la récente décision défavorable de la Cour suprême, John Kerry, l’émissaire de l’administration Biden pour le climat, a déclaré vendredi 1er juillet 2022 que les États-Unis sont déterminés à atteindre leurs objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre.

«Nous sommes déterminés à atteindre nos objectifs. Nous pouvons les atteindre», a-t-il déclaré à propos de ces engagements officiels, au lendemain d’une décision de la très conservatrice Cour suprême américaine qui limite fortement les pouvoirs de l’État fédéral dans la lutte contre le réchauffement climatique. «Bien sûr, cela nous aiderait si nous avions une majorité à la Cour suprême des États-Unis qui comprenait vraiment la gravité de la situation et serait plus à même d’essayer d’aider plutôt que, d’une manière ou d’une autre, mettre des bâtons dans les roues», a déclaré le haut diplomate.

Le problème du charbon

«Je suis convaincu -- et nos juristes regardent cela de plus près -- que cette décision laisse suffisamment de marge de manœuvre pour faire plein de choses que nous devons faire» contre le changement climatique, a toutefois expliqué John Kerry dans un entretien à l’AFP. «Personne, ni banque, ni prêteur privé, ne va financer de nouvelle centrale à charbon aux États-Unis», a-t-il martelé. «Le charbon est le pire combustible du monde».

«Viser la lune»

Sans une réduction «rapide, radicale et le plus souvent immédiate» des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, il ne sera pas possible de limiter le réchauffement à +1,5 °C par rapport à l’ère pré-industrielle, ni même à +2 °C, ont prévenu les experts climat de l’ONU (GIEC) dans leur rapport publié en avril. Les États s’y sont pourtant engagés en signant l’accord de Paris mais ils ne sont pour l’instant pas à la hauteur de l’enjeu, alors qu’un réchauffement de +1,1 °C rend d’ores et déjà «très vulnérable» la moitié de l’humanité, frappée par des canicules, sécheresses, tempêtes et inondations qui se multiplient.