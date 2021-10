Armes nucléaires – Les Etats-Unis dévoilent à nouveau leur arsenal nucléaire

Armes nucléaires : Les États-Unis dévoilent à nouveau leur arsenal nucléaire

L’administration Biden a déclassifié les informations sur l’arsenal nucléaire américain, revenant sur une décision prise par l’ancien président Donald Trump.

Réduction de 88%

Les 3750 têtes nucléaires américaines représentent une réduction de 88% de l’arsenal nucléaire des États-Unis par rapport à son plus haut de 31'255 têtes nucléaires, atteint en 1967, au plus fort de la Guerre froide. Le chiffre officiel de l’arsenal américain comprend les têtes actives (opérationnelles et déployées, ou déployables rapidement) et inactives (non-opérationnelles et en dépôt), mais pas les têtes dites «retirées» car obsolètes. S’y ajoutent quelque 2000 têtes nucléaires en attente de démantèlement.