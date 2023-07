Alzheimer: Les Etats-Unis élargissent l’accès à un nouveau traitement

Le Leqembi, pleinement autorisé par les autorités sanitaires américaines jeudi, qui vise à réduire le déclin cognitif, est destiné aux patients n’ayant pas encore atteint un stade avancé de la maladie. permettant ainsi de le rendre plus accessible via le système fédéral d’assurance santé.

Il avait été approuvé en janvier par l’Agence américaine des médicaments (FDA) selon une procédure accélérée. L’analyse d’études complémentaires a désormais permis son autorisation complète, a expliqué la FDA dans un communiqué. Administré par intraveineuse toutes les deux semaines, il est développé par l’entreprise pharmaceutique japonaise Eisai avec l’américaine Biogen. Son prix a été fixé à 26’500 dollars par an et par patient.

20% à la charge des patients

Un traitement «pas un remède»

«Ce traitement, même s’il n’est pas un remède, peut permettre de donner plus de temps aux gens (…) pour maintenir leur indépendance et faire les choses qu’ils aiment», s’est félicitée Joanne Pike, présidente de l’association de patients Alzheimer Association. Les personnes atteintes «méritent d’avoir l’opportunité de discuter et de décider, avec leur médecin et leur famille, si ce traitement est bon pour eux», a-t-elle ajouté.