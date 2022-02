Grippe aviaire – Les Etats-Unis en alerte après plusieurs cas dans des élevages

Grippe aviaire : Les États-Unis en alerte après plusieurs cas dans des élevages

Les autorités américaines ont détecté la présence de grippe aviaire dans trois élevages au total. Les animaux concernés seront abattus. Aucun cas n'a été détecté chez les humains.

Le ministère américain de l’Agriculture a confirmé lundi avoir détecté la présence de grippe aviaire dans deux élevages supplémentaires après un premier cas la semaine dernière, mettant ainsi un peu plus le secteur sur ses gardes. Après avoir déjà observé la présence de la maladie chez des oiseaux sauvages à plusieurs reprises sur la côte est des États-Unis ces dernières semaines, le ministère avait annoncé la découverte d’un cas dans un élevage de l’Indiana le 9 février. Il a rapporté lundi que deux élevages supplémentaires avaient été touchés, dans le Kentucky et en Virginie.

Oiseaux abattus

Les autorités ont placé les sites concernés en quarantaine et les oiseaux présents vont être abattus afin d’éviter une propagation dans le pays, plus important producteur de volailles au monde selon le ministère. Aucun cas n’a été détecté chez les humains et l’épizootie ne présente pas de problème immédiat de santé publique, précisent les autorités.