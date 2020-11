Coronavirus : Les États-Unis espèrent commencer à vacciner avant la mi-décembre

Une campagne de vaccination contre le Covid-19 pourrait démarrer dès le 11 décembre si les scientifiques de l’Agence américaine des médicaments donnent leur approbation.

Immunité collective

«Si on a un vaccin hautement efficace et que seule une proportion relativement petite de 40 à 50% de la population est vaccinée, on n’aura pas l’immunité collective dont on a besoin. Ce dont nous avons besoin, c’est de faire vacciner autant de gens que possible», a-t-il plaidé.