Écologie : Les États-Unis et la Russie prêts à coopérer sur le climat

En matière de climat, les États-Unis et la Russie semblent se rapprocher. Une visite à Moscou de l’envoyé spécial américain laisse entrevoir de belles perspectives de coopération.

Sergueï Lavrov (à gauche) et John Kerry main dans la main en matière de climat?

L’envoyé spécial américain sur le climat, John Kerry, et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, ont convenu, lundi, lors d’une rencontre à Moscou, de développer la coopération entre leurs deux pays sur le climat.

John Kerry, qui s’est déjà entretenu à de nombreuses reprises avec Sergueï Lavrov lorsqu’il était secrétaire d’État, a estimé que «les enjeux ne peuvent pas être plus élevés» pour la thématique du changement climatique, alors que le monde est confronté à des records de chaleur et des épisodes extrêmes.

«Critique et urgente»

«Nous avons passé des années, vous et moi, à négocier à propos des guerres, des armes chimiques, des armes nucléaires, et je peux dire sans réserve qu’il s’agit d’une initiative absolument aussi critique et urgente», a déclaré John Kerry lors d’une conférence de presse commune.