Amérique – Les Etats-Unis et le Costa Rica signent un accord sur les migrations

Amérique : Les États-Unis et le Costa Rica signent un accord sur les migrations

Face aux vagues de réfugiés qui remontent l’Amérique centrale pour trouver asile aux États-Unis, Washington et San José veulent aider à l’intégration des migrants et lutter contre le trafic d’êtres humains.

Le flot de migrants (ici de Venezuela, de Colombie et d’Haïti au Honduras) ne tarit pas, à témoin cette photo, prise le 14 mars.

Selon le gouvernement du Costa Rica, le texte vise à intensifier le combat contre les passeurs et le trafic d’êtres humains, tout en explorant les possibilités de «renforcer les programmes existants pour l’intégration des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés». Cet accord, le premier du genre dans la région, cherche à créer «des possibilités de développement et des chemins pour que les gens réalisent leurs rêves d’une vie meilleure», a déclaré Alejandro Mayorkas, qui a rencontré le président costaricien Carlos Alvarado.