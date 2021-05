Diplomatie : Les Etats-Unis et leur nouvelle approche sur la Corée du Nord

Lors d’une rencontre des ministres des Affaires étrangères, le secrétaire d’Etat américain a présenté l’approche des Etats-Unis dans le dossier nord-coréen.

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a entamé lundi la première rencontre en personne des ministres des Affaires étrangères du G7 depuis deux ans en présentant l’approche de l’administration Biden sur la Corée du Nord, déjà dénoncée par Pyongyang. Sur fond de pandémie de coronavirus ravageant l’Inde à l’heure où l’horizon s’éclaircit pour les pays occidentaux, le Royaume-Uni accueille les chefs de la diplomatie du club des pays riches, pour préparer la sortie de la pandémie et le sommet du G7 le mois prochain dans le sud-ouest de l’Angleterre.

Inde, Corée du Sud, Afrique du Sud et Brunei, qui préside l’Asean, ont été invités pour ces trois jours de discussions, qui aborderont également les tensions croissantes avec la Russie et la Chine, ainsi que les discussions pour remettre sur pied l’accord nucléaire iranien. Avec un arsenal de strictes mesures anti-covid, Antony Blinken a rencontré séparément à son hôtel ses homologues japonais et sud-coréen quelques jours après que Joe Biden a passé en revue sur la politique américaine à l’égard de la Corée du Nord.