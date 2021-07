Relocalisation : Les États-Unis évacueront les Afghans qui les ont aidés

Dès fin juillet, les Américains interviendront pour venir en aide aux habitants qui ont œuvré pour eux durant les vingt ans de leur présence sur sol afghan.

Le départ des derniers militaires américains a ravivé les inquiétudes des interprètes et autres Afghans ayant assisté l’armée américaine.

Washington «lance (une) opération pour aider à la relocalisation des Afghans intéressés et éligibles ayant aidé les États-Unis et leurs alliés», et qui ont fait une demande de visa spécial, selon cette source, qui rappelle qu’il s’agissait d’une promesse du président Joe Biden.