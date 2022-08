Désarmement nucléaire : Les Etats-Unis fustigent le «cynisme» de la Russie 

Désarmement nucléaire : Les États-Unis fustigent le «cynisme» de la Russie

La guerre en Ukraine en filigrane

La centrale de Zaporijjia, la plus grande d’Europe, a été prise par les troupes russes début mars, peu après le lancement de l’invasion le 24 février, et se trouve près de la ligne de front dans le sud. Kiev et Moscou s’accusent mutuellement de procéder à des bombardements à proximité du complexe, et de mettre ainsi la centrale en péril.