Les Etats-Unis honorent la mémoire des victimes du 11 septembre 2001

21 ans après : Les États-Unis honorent la mémoire des victimes du 11-Septembre

Des membres des pompiers de New York (NYFD) sonnent la cloche en hommage aux leurs tombés lors du 11-Septembre.

À New York, la foule réunie près de l’impressionnant musée-mémorial de Manhattan s’est tue pendant deux minutes de silence, marquant les moments exacts où les deux avions piratés par des commandos islamistes avaient percuté les tours du World Trade Center, le 11 septembre 2001. Dans le public, la vice-présidente Kamala Harris a écouté la très longue liste des noms des victimes. Le président Joe Biden participait lui à une autre cérémonie, au Pentagone.

Attentats les plus meurtriers de l’Histoire

Le 11 septembre 2001, 2977 personnes avaient péri dans les attentats les plus meurtriers de l’Histoire, commis par l’organisation jihadiste Al-Qaïda. Deux avions avaient percuté les deux tours du World Trade Center, à New York, un troisième avait éventré le Pentagone et un quatrième, qui semblait viser le Capitole ou la Maison-Blanche, s’était écrasé dans une zone boisée de Shanksville, en Pennsylvanie, après une contre-attaque des passagers. Aucune personne à bord des quatre avions n’a survécu.